Türkiye Son dakika haberi: Kastamonu’da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika haberi: Kastamonu’da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Türkiye

Son dakika haberi: Kastamonu’da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.

19 Nisan 2021, Pazartesi 01:18 Son Güncelleme:
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Cide Kaymakamı Ömer Sağlam başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildi.

Celal Ece Anaokulu’nun görevlisinden alınan PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle salgının yayılımını kontrol altında tutmak amacıyla 19 Nisan’dan itibaren 10 iş günü yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Bu süreçte okulda uzaktan eğitime geçilecek. 

KASTAMONU (AA)

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