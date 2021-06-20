Türkiye Son dakika haberi: Kayıp Hakan Kolsuz'un cansız bedeni bulundu

Son dakika haberi: Kayıp Hakan Kolsuz'un cansız bedeni bulundu

Türkiye

Son dakika haberi: Kayıp Hakan Kolsuz'un cansız bedeni bulundu

Son dakika haberine göre, Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan Hakan Kolsuz'un 97 gün sonra cansız bedeni bulundu.

20 Haziran 2021, Pazar 16:43 Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki evinden 10 Mart'ta arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek ayrılan, aracı Kırklareli'nde terk edilmiş olarak bulunan Hakan Kolsuz'un (34) İstanbul'un Çatalca ilçesi sahilinde 97 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren beyaz eşya fabrikasının plastikhane bölümünde çalışan Hakan Kolsuz, 10 Mart'ta iş yerinden evine geldi. Ardından da ailesine, arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek evinden ayrılan Kolsuz'dan haber alınamadı.

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kolsuz'un otomobili Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi limanında bulundu. Denizde ve karada AFAD ekiplerinin de katıldığı günlerce süren aramalarda Kolsuz'a ulaşılamadı.

İstanbul'un Çatalca ilçesi sahilinde perşembe günü bir erkeğe ait ceset görenlerin ihbarıyla bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Haber verilen ailesi giydiği ayakkabı, üzerindeki montundan tanıyarak Hakan Kolsuz'a ait olduğunu belirledi. DNA testi ile cesedin Kolsuz'a ait olduğu belirlenerek, ailesine teslim edildi. İntihar ettiği değerlendirilen Kolsuz, Kapaklı ilçesinde toprağa verildi.

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