Son dakika haberi: Kaymakamlık duyurdu! Okullar tatil edildi
Son dakika haberine göre, Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak 2022 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.
12 Ocak 2022, Çarşamba 19:09 Son Güncelleme:
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Pülümür Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Perşembe günü ilçede eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.
Kentte engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
TUNCELİ (İHA)
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