Türkiye Son dakika haberi: Kaymakamlık duyurdu! Okullar tatil edildi

Son dakika haberi: Kaymakamlık duyurdu! Okullar tatil edildi

Türkiye

Son dakika haberi: Kaymakamlık duyurdu! Okullar tatil edildi

Son dakika haberine göre, Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak 2022 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

12 Ocak 2022, Çarşamba 19:09 Son Güncelleme:
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Pülümür Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Perşembe günü ilçede eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Kentte engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

TUNCELİ (İHA)

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