Son dakika haberi: Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı

Buckingham Sarayı, perşembe günü yaptığı açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in doktoru tarafından dinlenmesi tavsiye edildikten sonra bir gece hastanede müşahede altında kaldığını duyurdu.

95 yaşındaki İngiliz Kraliçesi'nin tetkikler için hastaneye başvurduğu belirtilen açıklamada, perşembe günü öğle saatinde Windsor Şatosu'ndaki evine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



