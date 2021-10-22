Dünya Son dakika haberi: Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi: Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı

Dünya

Son dakika haberi: Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre, Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geceyi hastanede geçirdiği açıklandı.

22 Ekim 2021, Cuma 01:45 Son Güncelleme:
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Buckingham Sarayı, perşembe günü yaptığı açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in doktoru tarafından dinlenmesi tavsiye edildikten sonra bir gece hastanede müşahede altında kaldığını duyurdu.

95 yaşındaki İngiliz Kraliçesi'nin tetkikler için hastaneye başvurduğu belirtilen açıklamada, perşembe günü öğle saatinde Windsor Şatosu'ndaki evine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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