Ekonomi Son dakika haberi: Kurumlar vergisi istisnası geliyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu

Son dakika haberi: Kurumlar vergisi istisnası geliyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu

Ekonomi

Son dakika haberi: Kurumlar vergisi istisnası geliyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getirecek.

11 Ocak 2022, Salı 21:50 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan edinilen bilgilere göre; kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlemeleri çerçevesinde Türk lirasına dönüştürmeleri halinde bu suretle açılacak TL mevduat ve katılım hesaplarında en az üç ay vadeli olarak değerlendirebilecek.

Bakanlığın hazırladığı taslak kapsamında, kur değerlemesi sonucu hesaplanan kur farkı kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek.

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