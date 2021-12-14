Türkiye Son dakika haberi: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Son dakika haberi: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Türkiye

Son dakika haberi: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

14 Aralık 2021, Salı 21:01 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Bakan Kasapoğlu’nun verdiği bilgilere göre; 2021/2022 yılı için 838 bin 272 öğrenci başvuru yaptı. 11 kamu kurumundan bilgi alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ilk defa sisteme giren 180 bin öğrenciye burs diğer öğrencilere de kredi tahsis edildi. Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.

Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59 ‘a kadar e devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler. Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi.

Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı. Öte yandan, burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak” denildi.

SONUÇLARA NEREDEN BAKILIR?

KYK burs başvuruları e–devlet üzerinden yapılmıştı. Sonuçlar da yine e-devlet sisteminde Gençlik ve Spor Bakanlığı sayfasından açıklandı.

Sonuçların açıklanmasıyla KYK bursu ya da öğrenim kredisi hakkı elde eden öğrencilerin e-Devlet sayfası üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Ancak, taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilemiyor.  

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İHA

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