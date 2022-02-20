AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

VATANDAŞLAR O ANLARI ANLATTI

Marmara Denizine kıyı olan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremde korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar o anları anlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin en çok hissedildiği ilçe olan Şarköy'de yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Depremi hissettikleri gibi korkuyla kendilerini sokağa atan vatandaşlar, depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen halen evlerine girmiyor. Korku ve paniğin hakim olduğu Şarköy sokaklarında birçok vatandaş, artçı depremlere karşı endişeyle bekleyişlerini sürdürüyor.

Vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı: "Çok fazla deprem yaşadım ama hayatımda ilk kez bu kadar şiddetli deprem yaşadım. Çok şiddetli oldu ve o sesleri herkes duydu. Komşular herkes dışarıya kaçıştı. Dakikalardır içim titriyor. Çok ses çıktı ve köpekler de aynı anda havlamaya başladı. Çok deprem gördüm ama böylesini görmedim" dediler.

UZMAN İSİMLERDEN İLK AÇIKLAMA

"BU DEPREM UYARICI"

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yayınladığı mesajında, "Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı." ifadelerini kullandı.

"BU BÖLGEDE DAHA ÖNCE 4+ DEPREMLER OLMUŞTU"

Prof Dr Şükrü Ersoy yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında M4.2 büyüklüğünde deprem. KAF üzerinde görünmüyor. Bu bölgede daha önce de 4+ depremler olmuştu" dedi.





BAKAN KOCA: SAHA KONTROL ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şarköy'de meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada can kaybı veya yaralanmanın olmadığını belirterek, "23.20'de, Tekirdağ Şarköy açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Tekirdağ halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerini kaydetti.

İHA-DHA

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