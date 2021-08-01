Türkiye Son dakika haberi: Menteşe'de orman yangını

Son dakika haberi: Menteşe'de orman yangını

Türkiye

Son dakika haberi: Menteşe'de orman yangını

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

01 Ağustos 2021, Pazar 19:36 Son Güncelleme:
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Menteşe'nin Sungur Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 18.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına 1 uçak ile havadan, 2 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek oluyor.

Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)

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