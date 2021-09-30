Türkiye Son dakika haberi: Meteoroloji çok sayıda ili uyardı! Sağanak yağış bekleniyor

Son dakika haberi: Meteoroloji çok sayıda ili uyardı! Sağanak yağış bekleniyor

Türkiye

Son dakika haberi: Meteoroloji çok sayıda ili uyardı! Sağanak yağış bekleniyor

Vatandaşlar, yarın hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merak edilen hava hava durumu raporunu yayımladı. İşte, 5 günlük hava tahmin raporu..

30 Eylül 2021, Perşembe 20:52 Son Güncelleme:
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Hava sıcaklıkları gün geçtikçe azalmaya devam ediyor. Hafta sonuna doğru plan yapmak isteyen vatandaşlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. Gözlerin çevrildiği Meteoroloji yeni raporu paylaştı. Yayınlanan hava durum raporuna göre, pek çok ilde sağanak yağış bekleniyor.

Karadeniz kıyıları boyunca devam edecek yağışlar, Doğu'da kuvvetini artırıyor. Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü kuvvetli yağılar etkisini gösterecek.

Cumartesi günü ise yağışların şiddeti azalacak. Haftalık Hava Durumu raporunda şu ifadeler yer aldı:

( 1- 7 Ekim 2021) Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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