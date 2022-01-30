Son dakika haberi... Meteoroloji gün verdi ve uyardı: Değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, (Sinop ve Kastamonu hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri, Doğu Anadolu'nun batı ve orta kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya'nın doğu kesimleri, Doğu Akdeniz, Ordu, Tokat, Yozgat, Sivas, Kayseri, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması beklenen yağışların; Güney Ege ve Karadeniz kıyıları ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Halen mevsim normalleri altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı verdiği iller şöyle:

Adana, Ağrı, Ankara, Artvin, Bitlis, Çorum, Erzincan, Giresun, Hatay, Kars, Kayseri, Malatya, Muş, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Ardahan, Osmaniye, Adıyaman, Amasya, Antalya, Bingöl, Bolu, Bolu, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Düzce.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya'nın doğusunda halen devam eden yağışların etkisini artırarak, kıyısında kuvvetli sağanak (30-60 kg/m2), iç kesimlerinde 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması; Sabah ilk saatlerden itibaren Doğu Akdeniz'de görülecek olan yağışların, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 600 metre üzeri yerlerde yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması; İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek olan kar yağışlarının, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamlar ile tipi şeklinde yağış, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülke genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Bilecik ile Balıkesir'in güney çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EDİRNE 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

KOCAELİ 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinde, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA -5°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİVAS -6°C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı be güney çevreleri kar yağışlı

SİNOP 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar olmak üzere, Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur, iç kesimleri karla karışık yağmur, Tokat çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, merkez ve doğu çevreleri yağmurlu

TOKAT -1°C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Ağrı, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -7°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUŞ -8°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP -1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



