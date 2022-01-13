Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya'nın doğusu, Mersin'in batısı, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde (1100 metre üzeri kesimlerde) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Yağışların; Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Kar yağışının, etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun (20-30 cm) olmak üzere Cuma (14.01.2022) günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TEDİBRLİ OLUN UYARISI

Yağışların; Hakkari çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR BEKLENİYOR

Rüzgârın; Marmara’nın batısı ve Ege kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-90 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya'nın doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Mersin'in batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Sivas, Niğde ve Karaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat'ın doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²)olması bekleniyor. Kar yağışlarının kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun kar (20-30 cm) yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda dik yamaçlarında çığ tehlikesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, doğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

VAN VE HAKKARİ İÇİN TURUNCU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Van ve Hakkari için turuncu kategoride çığ uyarısında bulundu.

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.



