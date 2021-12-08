Türkiye Son dakika haberi: Meteoroloji'den bir uyarı daha! Karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Son dakika haberi: Meteoroloji'den bir uyarı daha! Karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Türkiye

Son dakika haberi: Meteoroloji'den bir uyarı daha! Karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Kar yağışı bazı illerimizde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan son rapora göre, Türkiye’nin büyük çoğunluğunda hava çok bulutlu ve yağışlı. Bu yağışlar Doğu Anadolu’da kar yağışı şeklinde bekleniyor. Orta ve Batı Akdeniz’de ise yağış yok, parçalı bulutlar görülüyor. Hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte hava durumuna dair detaylar..

08 Aralık 2021, Çarşamba 20:49 Son Güncelleme:
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Denizlerde rüzgar çoğunlukla orta kuvvet ve altında esiyor. Marmara’nın Karadeniz kıyılarında, Orta ve Kuzey Ege’de ise kuvvetli esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde bulutlar yoğunlaşıyor. Sıcaklık İstanbul ve Edirne’de 15, Kocaeli’de 19 derece ölçülüyor. Cuma günü bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Ege Bölgesi de çok bulutlu, yer yer sis görülebilir. Cuma ve cumartesi günü ise bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Akdeniz Bölgesi'nin orta ve batı kesimlerinde gökyüzüne parçalı bulutlar hakim. Doğu kesimlerinde ise hava çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Cuma ve cumartesi ise yağış yalnızca batı kesimlerde bekleniyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

İç Anadolu Bölgesi'nde gökyüzü çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Sıcaklık bölge genelinde 9-10 derecelerde ölçülüyor.

Karadeniz Bölgesi yağmurlu. Yağış Gümüşhane dolaylarında karla karışık yağmura dönebilir. Cuma günü yağış etki alanını daraltarak batı kesimlere çekilecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya dolayları yağmurlu. Bölgenin kalanında kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık Kars’ta 4, Hakkari’de 6 derece.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışlı. Sıcaklık Gaziantep ve Mardin’de 14, Şanlıurfa’da 13 derece ölçülüyor. Perşembe günü ise bölge genelinde parçalı bulutlar görülecek.

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