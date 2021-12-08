Denizlerde rüzgar çoğunlukla orta kuvvet ve altında esiyor. Marmara’nın Karadeniz kıyılarında, Orta ve Kuzey Ege’de ise kuvvetli esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde bulutlar yoğunlaşıyor. Sıcaklık İstanbul ve Edirne’de 15, Kocaeli’de 19 derece ölçülüyor. Cuma günü bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Ege Bölgesi de çok bulutlu, yer yer sis görülebilir. Cuma ve cumartesi günü ise bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Akdeniz Bölgesi'nin orta ve batı kesimlerinde gökyüzüne parçalı bulutlar hakim. Doğu kesimlerinde ise hava çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Cuma ve cumartesi ise yağış yalnızca batı kesimlerde bekleniyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

İç Anadolu Bölgesi'nde gökyüzü çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Sıcaklık bölge genelinde 9-10 derecelerde ölçülüyor.

Karadeniz Bölgesi yağmurlu. Yağış Gümüşhane dolaylarında karla karışık yağmura dönebilir. Cuma günü yağış etki alanını daraltarak batı kesimlere çekilecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya dolayları yağmurlu. Bölgenin kalanında kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık Kars’ta 4, Hakkari’de 6 derece.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışlı. Sıcaklık Gaziantep ve Mardin’de 14, Şanlıurfa’da 13 derece ölçülüyor. Perşembe günü ise bölge genelinde parçalı bulutlar görülecek.



