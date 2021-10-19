Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ 11°C, 17°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 24°C

Az bulutlu

MUĞLA 9°C, 22°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ 1°C, 16°C

Parçalı, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

KONYA 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 12°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 12°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 14°C

Çok bulutlu

TRABZON 13°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Van ve Hakkari ile bugün (Çarşamba) Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI -1°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -1°C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA 5°C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN 3°C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



