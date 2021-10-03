Meteoroloji'den yapılan son dakika hava duyurusunda önümüzdeki hafta 3 gün boyunca İstanbul’un da arasında bulunduğu birçok ilde yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni bilgilendirmede, Karadeniz Bölgesi ve Marmara'nın batısında önümüzdeki 3 gün için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

3 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan bilgilendirmede Karadeniz Bölgesi'nin tamamı ve Marmara'nın batısı için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

3 gün boyunca sürecek yağışların 23 ilde de etkisini göstermesi bekleniyor.

İşte bölge bölge hava tahmin raporu..

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile bu akşam saatlerinde Erzincan, yarın öğle saatlerinden sonra Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.