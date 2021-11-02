Son dakika haberi: Meteoroloji'den önemli uyarı: Dışarı çıkacaklar dikkat!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı. Merakla beklenen hava durum raporu yayımlandı. Yeni raporda, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma riski gibi' olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İşte hava durumuna dair önemli detaylar...
02 Kasım 2021, Salı 21:01 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu( Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Yurt genelinde etkisini gösteren yağışların, perşembe günü ülkeyi terk ettiği görülüyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların; Adana çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç kesimlerde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İZMİR 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 16°C, 25°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 23°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 17°C, 24°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Karaman hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SİVAS 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KASTAMONU 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇORUM 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Malatya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KARS 6°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
MALATYA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 9°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 12°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı