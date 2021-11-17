Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, perşembe Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bursa'nın kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Konya ve Karaman çevreleri hafif sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUM RAPORU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya, Bursa'nın kuzey ve doğusu ile Balıkesir'in kuzeyi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 7°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 12°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 9°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

HATAY 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın güneyi parçalı çok bulutlu, Konya ve Karaman çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 0°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 1°C, 16°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

YOZGAT -1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu yarın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

KASTAMONU -2°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, yarın kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ZONGULDAK 8°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN 6°C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 10°C

Az bulutlu

KARS -7°C, 8°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 0°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

VAN -2°C, 11°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 7°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık