Son dakika haberi: Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Hissedilir derecede..
Meteoroloji, merakla beklenen yeni hava durum raporunu yayımladı. Yayımlanan yeni rapora göre, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Kasım Cuma günü kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor. İşte, hava durumuna dair detaylar..
17 Kasım 2021, Çarşamba 19:17 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, perşembe Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bursa'nın kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Konya ve Karaman çevreleri hafif sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
PUS VE SİS UYARISI
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUM RAPORU
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya, Bursa'nın kuzey ve doğusu ile Balıkesir'in kuzeyi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 7°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 12°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 9°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 15°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
HATAY 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 14°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın güneyi parçalı çok bulutlu, Konya ve Karaman çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 0°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 1°C, 16°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
YOZGAT -1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 8°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu yarın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
KASTAMONU -2°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, yarın kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ZONGULDAK 8°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 10°C
Az bulutlu
KARS -7°C, 8°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 0°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
VAN -2°C, 11°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 7°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık