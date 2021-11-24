Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Hakkari ve Şırnak dışında Doğu Anadolu, Mardin dışında Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Balıkesir, Muğla ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Yozgat, Sivas, Kayseri, Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Erzincan, Tunceli'nin kuzeyi ile Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeybatı kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden, Marmara ile zamanla kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'da kuvvetli (30 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Antalya, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Yozgat, Sivas, Kayseri, Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Erzincan, Tunceli'nin kuzeyi ile Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'da kuvvetli (30 ila 60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.