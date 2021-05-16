Son dakika haberi... MSB duyurdu: Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
16 Mayıs 2021, Pazar 19:59 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
AA
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