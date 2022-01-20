Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi. İşte, 21 Ocak 2022 Cuma günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler..

KARABÜK

Karabük’te kar yağışı sonrası yaşanan buzlanma nedeniyle bugün il merkezi ve 5 ilçede taşımalı eğitim ile özel eğitim kurumlarında eğitme 1 gün daha ara verildi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, “21 Ocak Cuma günü itibariyle olumsuz hava şartları sebebiyle Karabük merkez ve 5 ilçemizde özel eğitim okullarımız ve eğitime taşıma yoluyla erişim sağlayan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir. Bunun dışında kalan öğrencilerimizin karnelerini bugün sabah 09.00’dan itibaren mesai saatleri içinde okullarından alabileceklerdir” ifadelerine yer verdi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar ve buzlanma nedeniyle 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim - öğretime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. İyi tatiller" ifadelerine yer verildi.

MALATYA

Malatya'da, 2 gün Boyunca yoğun kar yağışından sonra oluşan buzlanma nedeniyle eğitime bugün için 1 gün ara verildi.

Kent merkezi ve ilçelerde 2 gün önce başlayan kar yağışından dolayı yollar kapandı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Belediye ekipleri de karla mücadele çalışmasına devam ediyor. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte bugün için eğitime ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesine bağlı olarak, karayolları ve mahalle yollarında tipi ve buzlanmadan dolayı ulaşımda sorunlar yaşanması sebebiyle, öğrencilerimizin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 21 Ocak 2022 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" dedi.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 21 Ocak 2022 Cuma günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verdiği belirtildi.

VAN

Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar bugün için tatil edildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim 1 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir. İlçe merkezlerinde bulunan okullarda isteyen öğrencilerimiz karnelerini alabilirler” denildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanan buzlanma nedeniyle okulların Cuma günü tatil edildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde köy ve belde okulları ile taşımalı eğitime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da okulların bugün de tatil edildiği bildirildi.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada “Olumsuz hava şartları, artan don ve buzlanma riski nedeniyle; 21 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

ARTVİN

Artvin merkez, ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle bugün de eğitime bir kez daha ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Cuma günü ile birlikte eğitime bir hafta ara verilmiş oldu.

Kar tatilini Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından duyurdu. Doruk açıklamasında, “Sevgili Öğrenciler Olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle ilimiz genelinde eğitim öğretime verilen ara 21.01.2022, Cuma günü 1 (bir) gün daha uzatılmıştır. Başarı dileklerimle iyi tatiller dilerim” ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamanın ardından Artvin’de pazartesi, salı, Çarşamba, Perşembe günlerinin ardından Cuma günü de eğitime ara verilmiş oldu. Bununla birlikte öğrenciler ara tatiline bir hafta erken girmiş oldu.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de önceki günden beri etkili olan ve çok sayıda köy yolunun kapanmasına neden olan kar yağışının ardından okullar bir kez daha tatil edildi.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden, ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

TUNCELİ

Tunceli’de eğitime bir gün daha ara verildiği bildirildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bina çatılarındaki buz sarkıtları ve okul yollarındaki buzlanmalar sebebiyle oluşabilecek risk durumlarını önlemek amacıyla, Tunceli Genelinde (Merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerimizde) 21 Ocak 2022 Cuma 1 bir gün süre ile tüm okullarımız (kreşler ve özel eğitim kurumları da dahil) tatil edilmiştir. Öğrencilerimiz ve öğrenci velilerimiz karnelerini bugün ve önümüzdeki haftalarda mesai saatleri içerisinde okul idarelerinden alabileceklerdir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ'NDE KAR TATİLİ 1 GÜN DAHA UZATILDI

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle Fırat Üniversitesi'nde eğitim öğretime 1 gün, 4 ilçede bulunan meslek yüksek okullarında ise 2 gün daha ara verildi.

Fırat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Senatosu 19 Ocak 2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Elazığ genelinde devam eden kar yağışı ve akabinde beklenen buzlanma nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Üniversitemizde eğitime 1 gün daha ara verilmesine, bu kapsamda, 20 Ocak 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan final sınavlarının 25 Ocak 2022 Salı günü aynı saatlerinde online olarak yapılmasına, Baskil, Karakoçan, Keban ve Kovancılar ilçelerinde bulunan meslek yüksekokullarımızda ise 20 Ocak 2022 Perşembe günü ve 21 Ocak 2022 Cuma günü eğitime 2 gün süreyle ara verilmesine, 4 ilçemizde bulunan meslek yüksekokullarımızda 20 Ocak 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan sınavların 25 Ocak 2022 Salı günü aynı saatlerinde, 21 Ocak 2022 Cuma günü yapılacak olan sınavların ise 26 Ocak 2022 Çarşamba günü aynı saatlerinde online olarak yapılmasına, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi sınavları hakkındaki kararların ilgili fakültelerin Dekanlıkları tarafından duyurulmasına, üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile personellerimizin 20 Ocak 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle daha idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

BOLU

Bolu’da, aşırı buzlanma ve kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da aşırı buzlanma ve kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki okulların tamamında, 3 ilçede ise kısmen eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerindeki okulların tamamında, Akkuş, Mesudiye ve Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerde, engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

DHA-İHA



