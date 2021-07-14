Ekonomi Son dakika haberi: Otoyol ve köprüler Kurban Bayramı tatilinde ücretsiz!

Son dakika haberi: Otoyol ve köprüler Kurban Bayramı tatilinde ücretsiz!

Ekonomi

Son dakika haberi: Otoyol ve köprüler Kurban Bayramı tatilinde ücretsiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla köprü ve otoyollar Kurban Bayramı tatilinde ücretsiz olacak. Öte yandan Başkentray ve Marmaray seferleri ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz hizmet verecek.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 09:40 Son Güncelleme:
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Kurban Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

MARMARAY VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ OLACAK

Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek. 


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