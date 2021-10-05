Türkiye Son dakika haberi: Paris İklim anlaşması kabul edildi

Son dakika haberi: Paris İklim anlaşması kabul edildi

Türkiye

Son dakika haberi: Paris İklim anlaşması kabul edildi

Son dakika haberine göre, Paris İklim anlaşması TBMM dışişleri komisyonunda kabul edildi.

05 Ekim 2021, Salı 20:26 Son Güncelleme:
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AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelerine geçildi.

Teklifin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 21'inci Taraflar Konferansında kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016'da imzalanan "Paris Anlaşması"nın beyan ile birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair maddesi ile yürürlük ve yürütme maddeleri ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.

Maddelerin oylamasının ardından teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

AA

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