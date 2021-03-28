Vaka sayılarında artış söz konusu. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı var. Ramazan ayı da yaklaşıyor. Acaba Ramazan ayında yeni önlemler söz konusu olabilir mi? Soruların yanıtını CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş aktardı...

İşte CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş'in açıklamaları...

Kabine toplantısında hiç şüphesiz Ramazan ayında alınacak tedbir kararları da konuşulacak. Çünkü Ramazan demek sahur ve iftar sofraları demek, misafirlik demek, birlik beraberlik demek. Ancak bu durum koronavirüs salgınının yayılması için uygun ortam hazırlıyor. İşte salgının Ramazan ayında hızlanmaması için, etkisini artırmaması için kabine toplantısında bir dizi önlem alternatifleri de konuşulacak. Başlı başına bu konu masaya yatırılacak.

Özellikle şunu not düşelim... Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Ancak yarın yapılacak kabine toplantısının ardından bir sonraki kaine toplantısı da onun hemen öncesinde. 1 gün önce 12 Nisan pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yani yarın konuşulacak konular özelinde Ramazan ayına kadar süreç takip edilebilir ve vaka sayıları artarsa, ölüm oranları artarsa Ramazan ayında çok sert önlemler de görülebilir.

RAMAZAN AYINDA HANGİ ÖNLEMLER GELEBİLİR?

Restoran, kafe ve benzeri işetmelerin yeniden kapatılması gündemde. Ayrıca hafta sonları yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının geldiğini görebiliriz. Yine toplu iftarlara izin verilmemesi yarın masada olacak.

Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde Ramazan ayı boyunca tam kapanmaya geçilmesi masada olacak. Yine yaklaşık 1 aylık süreçte yani Ramazan ayı boyunca alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte koronavirüs salgınının kontrol altına alınması olabildiğince hafifletilmesi hedefleniyor.

OKULLARIN KAPANMASI GÜNDEMDE OLUR MU?

Henüz masada böyle bir başlığın olmadığını söyleyelim.



