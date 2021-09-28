Türkiye Son dakika haberi: Sağanak yağış etkili olacak! Meteoroloji 3 ili uyardı

Son dakika haberi: Sağanak yağış etkili olacak! Meteoroloji 3 ili uyardı

Türkiye

Son dakika haberi: Sağanak yağış etkili olacak! Meteoroloji 3 ili uyardı

Son dakika haberine göre 29 Eylül Çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji, merakla beklenen hava durum tahmin raporunu yayımladı. Yeni rapora göre, yurdun belli bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Peki, 29 Eylül 2021 Çarşamba günü yurtta hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durum tahmini...

28 Eylül 2021, Salı 19:53 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Burdur, Çankırı, Konya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay ve Kırklareli kıyıları ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, güneybatı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte bölge bölge hava durum tahmini...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay kıyıları ve Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Çankırı ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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