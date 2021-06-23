Türkiye Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca açıklayacak... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün!
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca açıklayacak... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün!

Türkiye

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca açıklayacak... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün!

Son dakika haberine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün yapılacak. Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklama yapacak.

23 Haziran 2021, Çarşamba 09:50 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17:30'da yapılacak.

Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek. Toplantısı sonrası saat 19.00'da Bakan Koca açıklamalarda bulunacak.

AŞILAMA 25 YAŞA DÜŞTÜ

Son dakika haberine göre, koronavirüs aşısı tedarikinin sağlanmasıyla birlikte günlük aşılama hız kazandı. Bugünden itibaren 25 yaş ve üzeri vatandaşlar aşı randevusu alabilecek

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