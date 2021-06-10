Türkiye Son dakika: Haberi takip eden DHA muhabiri Ahmet Atmaca'yı dövdüler

Son dakika: Haberi takip eden DHA muhabiri Ahmet Atmaca'yı dövdüler

Türkiye

Son dakika: Haberi takip eden DHA muhabiri Ahmet Atmaca'yı dövdüler

Son dakika haberi...Gaziantep'te Yunus Kendirci isimli kişinin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından olayı takip etmek için Adli Tıp Kurumu morguna giden DHA muhabiri Ahmet Atmaca saldırıya uğradı.

10 Haziran 2021, Perşembe 14:39 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece çıkan kavgada Yunus Kendirci bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yaşamını yitiren Kendirci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde olayı takip etmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna giden DHA muhabiri Ahmet Atmaca, Kendirci'nin cenazesinin teslim alınışını görüntülediği sırada bir grubun saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen Atmaca, meslektaşlarının ve polislerin müdahalesiyle saldırganların elinden kurtarıldı.

Saldırganlar kaçarken, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Atmaca ise tedaviye alındı. Tedavisi süren Atmaca'nın şikayetinin ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.


Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, DHA muhabiri Ahmet Atmaca'ya geçmiş olsun dileğinde bulunup, saldırganların cezalandırılmasını istedi.

Saldırıyı kınayan ve sorumluların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını isteyen Ay, şu ifadeleri kullandı:

"Meslektaşımız Ahmet Atmaca'ya görevi sırasında yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz. Görevini yapan Ahmet Atmaca'ya yapılan fiziksel saldırı asla kabul edilemez. Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların son bulmasını istiyoruz. Saldırganlarla ilgili gerekli adli ve yasal işlemlerin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. Bu saldırı sadece meslektaşımıza değil aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğüne yöneliktir. Asla kabul edilemeyecek olan saldırıda yaralanan meslektaşımız DHA Muhabiri Ahmet Atmaca'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak bu süreçte yanında olacağımızı bildiriyoruz. Ayrıca, olay sırasında Adli Tıp Kurumu'nda görevli polis ve özel güvenlikçilerin saldırıyı engelleme noktasında yetersiz kalması bizleri ayrıca üzmüştür."


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