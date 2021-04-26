Son dakika haberi: Thodex skandalında yeni gelişme

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 62 şüphelinin ifadesi alındı. Savcılık 6 şüpheliyi "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", “Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. 22 şüpheli de "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", “Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 'Yurt dışına çıkmamak' şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 34 şüpheliyi de serbest bıraktı.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

Sulh Ceza Hakimliği sorgularının ardından 22 şüpheli hakkında "Yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi. Hakimlik tutuklanma talebiyle sevk edilen 6 şüpheli hakkında ise, "Suçun kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırları, kanun koruyucu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kanun değişiklikleri ile tutuklama hususunda belirtilen tutum ve içtihatları" dikkate alarak, tutuklama talebinin ayrı ayrı reddine karar verdi. 6 şüpheli de "Yurt dışına çıkmamak" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

CEO'NUN KARDEŞLERİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında, firari CEO Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Söz konusu 10 şüphelinin önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Halil Sadri YILMAZ/İSTANBUL(DHA)



