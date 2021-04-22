Türkiye Son dakika haberi: Thodex'in merkezinde yapılan arama sona erdi

Son dakika haberi: Thodex'in merkezinde yapılan arama sona erdi

Türkiye

Son dakika haberi: Thodex'in merkezinde yapılan arama sona erdi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, şirketin genel merkezinde polis tarafından arama yapıldı.

22 Nisan 2021, Perşembe 22:01 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, savcılığın talebi üzerine şirketin genel merkezinde arama yapılmak amacıyla Sulh Ceza Hakimliğinden arama ve el koyma kararı alındı.

Karar uyarınca, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto para borsası Thodex'in Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Nida Kule'de bulunan genel merkezine geldi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Burada yapılan aramanın ardından şirketteki bilgisayarlara el konuldu.

Soruşturma kapsamında, mağdur olan kişiler ile şirket çalışanlarının ifadeleri İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alınıyor.

Öte yandan savcılığın talebi üzerine, soruşturmada gizlilik kararı alındığı öğrenilirken, şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şirketin yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatılırken, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusunda bulunulmuştu.

AA

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