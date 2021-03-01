Son dakika haberi: THY uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı
Son dakika haberi: Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşu sırasında yapılan bomba ihbarının asılsız olduğunu duyurdu.
01 Mart 2021, Pazartesi 18:46 Son Güncelleme:
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Yahya Üstün'ün Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;
"TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır"
https://twitter.com/yhyustun/status/1366409055086985222
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