Türkiye Son dakika haberi: THY uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı

Son dakika haberi: THY uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı

Türkiye

Son dakika haberi: THY uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı

Son dakika haberi: Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşu sırasında yapılan bomba ihbarının asılsız olduğunu duyurdu.

01 Mart 2021, Pazartesi 18:46 Son Güncelleme:
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Yahya Üstün'ün Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

"TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır"



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