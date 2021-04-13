Ekonomi Son dakika haberi: THY’den kısıtlama sonrası uçuş açıklaması

Son dakika haberi: THY’den kısıtlama sonrası uçuş açıklaması

Ekonomi

Son dakika haberi: THY’den kısıtlama sonrası uçuş açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini bildirdi.

13 Nisan 2021, Salı 21:35 Son Güncelleme:
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."

İSTANBUL (AA)

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