Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri..

19.02: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne gönderdiği video mesajında, Rusya’nın Ukrayna’da sivilleri hedef aldığını ifade ederek, Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin sorgulanmasını istedi.

18:15: Başkent Kiev'de saldırılar sürüyor. Son olarak TV verici kulesi vuruldu.

18.14: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar yaptığı açıklamada "Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'den fazla can kaybı yaşadık, 1684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk. Bizim cevabımız çok net. Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son vererek barışçıl şekilde bunların çözülmesinden yanayız. Müzakerenin İstanbul'da yapılmasını tercih ederiz." ifadelerini kullandı.

18.10 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacaklarını bildirdi. Johnson, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin NATO üyelerinin gündemlerinde olmadığını bildirdi.

17.55 : Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna da dahil olmak üzere, her zaman görülmeleri desteklediğini söyledi.



