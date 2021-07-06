Türkiye Son dakika haberi: Üniversite öğrencisi Hüseyin'den kahreden haber!

Son dakika haberi: Üniversite öğrencisi Hüseyin'den kahreden haber!

Türkiye

Son dakika haberi: Üniversite öğrencisi Hüseyin'den kahreden haber!

Ordu Fatsa'da üniversite öğrencisi Hüseyin Furkan Şen'in cansız bedenine 16 saat sonra ulaşıldı. Şen'in serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

06 Temmuz 2021, Salı 12:50 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında, ilçenin Belicesu Plajı'nda meydana geldi. Sıcaktan bunalan üniversite öğrencileri Resul Alperen Cüre ile Hüseyin Furkan Şen, serinlemek için denize girdi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Üniversiteliler, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren Cüre, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılırken, arkadaşı Şen ise gözden kayboldu. İhbar üzerine plaja sağlık, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Su altı ekipleri, gencin kaybolduğu alanda arama çalışması başlattı. Şen'in bugün 08.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Sahil güvenlik ekiplerinin botu ile Yalıköy Limanı'na getirilen Hüseyin Furkan Şen'in cansız bedeni, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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