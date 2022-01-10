Türkiye Son dakika haberi: Valilik duyurdu! Eğitime kar engeli

Son dakika haberi: Valilik duyurdu! Eğitime kar engeli

Türkiye

Son dakika haberi: Valilik duyurdu! Eğitime kar engeli

Son dakika haberine göre, Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

10 Ocak 2022, Pazartesi 20:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Ocak 2022 salı günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUŞ (İHA)

İlgili Haberler
Kar yağışı sonrası hayat durma noktasına geldiSon dakika! Feribot seferlerine fırtına engeli


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Hakan Çelik
22'inci yılda liderliği bırakmadı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Ya kaybederlerse...
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ben neyim şimdi?
Şirin Sever
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Kazakistan: Astana nasıl Nur-Sultan oldu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Omicron ve üniversiteler
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 10 Ocak 2022 On Numara sonuçları