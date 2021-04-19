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Son dakika haberi: Yoğun bakım doluluk oranları açıklandı! İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli...

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Son dakika haberi: Yoğun bakım doluluk oranları açıklandı! İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışlarının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova illerindeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

19 Nisan 2021, Pazartesi 22:18 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin sağlık müdürleri ve valileri ile çevrim içi toplantı yaparak bu illerdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdiklerini aktardı.

İstanbul'da yoğun bakım yataklarındaki doluluğun yüzde 71,4, Çanakkale'de yüzde 67,1, Tekirdağ'da yüzde 73,5, Kırklareli'nde yüzde 69, Yalova'da yüzde 55,4 olduğunu bildiren Koca, "Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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