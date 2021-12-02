Türkiye Son dakika haberi: Yozgat'taki anne vahşetinde flaş gelişme

Son dakika haberi: Yozgat'taki anne vahşetinde flaş gelişme

Türkiye

Son dakika haberi: Yozgat'taki anne vahşetinde flaş gelişme

Son dakika haberine göre, Yozgat’ın Çandır ilçesinde bebeğini sobaya atarak ölümüne neden olan anne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02 Aralık 2021, Perşembe 19:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çandır ilçesi Büyük kışla köyünde 25 günlük bebeğini sobaya atarak yaktığı iddiasıyla dün gözaltına alınarak savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen anne F.B. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken anne ile birlikte gözaltına alınan baba H.B. adli kontrol şartıyla, üvey babaanne S.B. ise serbest bırakıldı.

Yozgat Adli Tıp Kurumundan naaşı alınan 25 günlük Erol bebek ise vefat eden baba annesi Sultan B.'nin yanına Büyük kışla köy mezarlığına köy muhtarı, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından defnedildi.

Olayın yaşandığı evin önünde görüntülenen soba külü ve kova ızgarası da dikkatleri çekti.

YOZGAT (İHA)

İlgili Haberler
Türkiye bunu konuşuyor! Yozgat'taki dehşette yeni gelişme


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Herkes ürememeli!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Fransa’dan Türkiye’ye moral veren haber
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Neredesin Bolu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Rakamlarla ekonomi
Murat Çelik
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Bazı feribot seferleri iptal edildi