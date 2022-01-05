Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun salgının seyri, karantina kuralları, tedbirler ve aşı programı gündemi ile toplandığını bildirdi. Omicron varyantının beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olduğunu aktaran Koca, vaka sayılarındaki artışın hastanelere henüz benzer oranda yansımadığını, Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul'da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmediğini kaydetti.

Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamasına rağmen mevcut işaretlerin endişeye de sebep olmadığını aktaran Koca, toplantıda alınan kararlara ilişkin şöyle dedi:

"Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7'nci günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5'inci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5'inci gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler."

'HATIRLATMA DOZU AŞILARI SON DERECE ÖNEMLİ'

Bakan Koca, yeni durumda kişisel tedbirlerin öneminin arttığına işaret ederek, "Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda uzun süre geçirilmemesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Salgının yönetimi açısından hatırlatma dozu aşılarının önemi artmıştır. Mevcut aşı programımıza uygun olarak vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemlidir. Aşı olmuş kişilerin virüse karşı koruma altında olduğu, hastalığa yakalansa bile hastalığı hafif geçirdiği unutulmamalıdır. Vakaların kolay bulaştığı kapalı ve kalabalık ortamlar; kalabalık toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, havalandırması sınırlı eğlence mekanları, restoran ve kafeteryalarda geçirilen maskesiz uzun sürelerdir. Bu ortamlarda maske kullanımından taviz verilmemeli ve mümkün olan en büyük sosyal mesafeye uyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

'TÜM MÜESSESELER KAPANMADAN OKULLARIMIZ KAPANMAYACAK'

Eğitim kurumları için hazırlanan çalışma rehberine tam riayet edilmesi gerektiğine vurgu yapan Koca, "Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir" dedi.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)



