Türkiye Son dakika haberi: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüz sınavlar iptal mi?

Son dakika haberi: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüz sınavlar iptal mi?

Türkiye

Son dakika haberi: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüz sınavlar iptal mi?

Son dakika haberi göre; Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğrenci, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüz sınavlar iptal mi edildi? konularını merak ediyor. İşte detaylar...

26 Nisan 2021, Pazartesi 20:13 Son Güncelleme:
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Yüz yüze eğitimle ilgili yeni alınan kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerini kullandı.

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