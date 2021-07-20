Türkiye Son dakika haberi...Bodrum'daki otelde dehşet! Genç kıza tecavüz eden kişi belli oldu!

Son dakika haberi...Bodrum'daki otelde dehşet! Genç kıza tecavüz eden kişi belli oldu!

Türkiye

Son dakika haberi...Bodrum'daki otelde dehşet! Genç kıza tecavüz eden kişi belli oldu!

Bodrum Türkbükü'de ünlülerin de kaldığı otelde tecavüze uğrayan 18 yaşındaki genç kızın çığlıklarına jandarma yetişmişti. Olayın ardından Bodrum'daki korkunç gecenin perde arkası ortaya çıktı.

20 Temmuz 2021, Salı 09:38 Son Güncelleme:
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Bodrum'daki tecavüz olayının perde arkası ortaya çıktı: M.Ö adlı genç kız odasında sevgilisi B.D ile bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Sabah'ın haberine göre, kavganın ardından B.D. genç kıza tecavüz etti.

Tüm Türkiye Bodrum'da yaşanan tecavüz olayını konuşuyor. GÜNAYDIN'ın ortaya çıkardığı olay lahmacunuyla ünlü olan bir otelde gerçekleşmiş ve 18 yaşındaki M.Ö. isimli kıza, 19 yaşındaki B.D. adlı genç tecavüz etmişti. 

Olayın perde arkasında yaşananlar ortaya çıkmaya başladı. Genç kıza tecavüz eden B.D.'nin sevgilisi olduğu öğrenildi. B.D. ile M.Ö. arasında önceki akşam nedeni bilinmeyen bir kavga çıktı. Gecenin ilerleyen dakikalarında adam, sevgilisine tecavüz etti.

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