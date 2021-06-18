Son dakika haberi...HDP binasına saldıran Onur Gencer adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi...İzmir'in Konak ilçesindeki HDP binasına silahla saldırarak Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer, adliyeye sevk edildi.
18 Haziran 2021, Cuma 10:47 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren Onur Gencer, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.
HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan Onur Gencer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Gencer, adliyeye sevk edildi.
Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına dün giren Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.
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