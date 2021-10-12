Son dakika haberi...Sanayi üretimi rakamları açıklandı
Son dakika haberine göre, Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 arttı.
12 Ekim 2021, Salı 10:12 Son Güncelleme:
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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4, imalat sanayi sektörü endeksi %14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %9,4 arttı.
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