Ekonomi Son dakika haberi...Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Son dakika haberi...Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Ekonomi

Son dakika haberi...Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Son dakika haberine göre, Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 arttı.

12 Ekim 2021, Salı 10:12 Son Güncelleme:
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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4, imalat sanayi sektörü endeksi %14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %9,4 arttı.



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