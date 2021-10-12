Son dakika haberi...Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4, imalat sanayi sektörü endeksi %14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %9,4 arttı.







