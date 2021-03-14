Türkiye Son dakika: Bursa'da taş ocağındaki patlamada işçilerin vücutları yandı

Son dakika: Bursa'da taş ocağındaki patlamada işçilerin vücutları yandı

Türkiye

Son dakika: Bursa'da taş ocağındaki patlamada işçilerin vücutları yandı

Son dakika haberine göre, Bursa'da taş ocağındaki trafoda patlama meydana geldi. Patlamada, 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

14 Mart 2021, Pazar 17:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsal Süpürtü Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocağında meydana geldi. Taş ocağındaki elektrik trafosunda patlama yaşandı. Patlama sonucu trafo yanındaki 3 işçi alevlerin arasında kaldı.

İşçiler, iş arkadaşlarının yardımıyla kurtarılırken vücutlarında yanıklar oluşan Burhan Doğan(59), Umut Cengiz(26) ve Hasan Büyük(48), özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Burhan Doğan daha sonra, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Diğer 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İlgili Haberler
Sevgilisinin oğlunu öldüren cani konuştu: Annesiyle birlikte gömdük!


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Hakan Çelik
Covid-19’un devlete getirdiği yük korkunç
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Reklamsavar uygulamalar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Yaz tatili mi kısalacak, okullar mı geç açılacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Yüreği kaldırmayan’ların Hareket’i...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Gün en yükses sesle 'Kadına şiddete hayır' diye haykırma günü
Banu Şen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun videosu ortaya çıktı