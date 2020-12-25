Türkiye Son dakika haberleri... Engin Nurşani hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Engin Nurşani hayatını kaybetti

Türkiye

Son dakika haberleri... Engin Nurşani hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani hayatını kaybetti.

25 Aralık 2020, Cuma 12:01 Son Güncelleme:
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Bir süredir gırtlak kanserine bağlı olarak tedavi görmekte olan ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu “Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz” dedi.

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