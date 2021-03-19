Kademeli normalleşmede 2 haftalık sürecin değerlendirildiği Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerdeki mevcut kararların devam edeceğini bildirdi. Son gelişmeler sonrası gözler hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtına çevrildi. Karara göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı orta ve düşük riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde yalnızca pazar günü devam edecek. İşte, 20-21 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve kısıtlama saatleri ile ilgili ayrıntılar.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, gündemde yer alan konulardan olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı yalnız pazar günü devam edecek. Diğer illerde ise kısıtlama hafta sonu gündüz olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü akşam 21.00’da başlayarak pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek. Bu iller arasında İstanbul, Edirne, Balıkesir, İzmir, Antalya, gibi iller bulunuyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği anımsatıldı. Yeni süreçte illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin, risk gruplarına göre belirlendiği belirtildi. Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.

20 Mart cumartesi günü akşam 21.00’den, 22 Mart pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması şu illerde uygulanacak:

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMAYACAK İLLER

21 Mart pazar günü akşam 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak iller:

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır.