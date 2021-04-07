Son dakika... Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.





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MSB: 1 PİLOT ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.





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ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum.' dedi.

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KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizde icra edilen Anadolu Kartalı Tatbikatı kapsamında uçuş yapan askeri uçağın düştüğü yönünde bir bilgi ulaştı. Ekiplerimiz, sağlık ve arama kurtarma birimleri olay yerine intikal ediyor. Duamız can kaybının olmaması." ifadelerine yer verdi.

PROF. DR. CAŞIN: TÜRKİYE'NİN EN İYİ PİLOTLARIDIR BUNLAR

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Kahraman milletimize ve şehidimize Allahtan rahmet diliyorum. Ancak gelen bilgiler tam net değil anca benim gördüğüm kadarı ile arama kurtarma ekipleri var orada acaba kaç metre irtifadan düştü motor arızası mı var pilot atladı mı veya uçakla birlikte mi düştü onun için önce gelecek açıklamayı beklemek lazım.

Konya üssü Türkiye’nin en büyük üslerinden bir tanesi. Uçuş eğitimini bitirip pilot olan teğmenlerimiz bundan sonra harbe hazırlık için Konya’ya gelir burada uçarlar onun için Konya Kartalların üssüdür. Türk yıldızları da burada görev yapıyor.

Bu akrobatik tim çok eski bir geçmişi olan bir timdir. Türkiye’nin en iyi pilotlarıdır bunlar.

ŞEHİT PİLOTUN KMİLİĞİ BELLİ OLDU

Şehit pilotunun isminin Burak Genççelebi olduğu öğrenildi. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, şehit pilot hakkında bilgi verdi. Öztürk, şehit pilotun uçağın içinde tek olduğunun bilgisini verdi. Öztürk şehit Burak Genççelebi'nin 35 -36 yaşlarında, yüzbaşı rütbesinde gösteri pilotu olduğunu kaydetti. Öztürk şehit pilotumuzun İzmir Çiğli'den geldiğini ve bir yıldır Konya'da bulunduğunu söyledi. Fulya Öztürk, pilotumuzun 2007'den beri uçuş yaptığının bilgisini de verdi.

Ayrıntılar birazdan…