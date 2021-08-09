Son dakika: Hadımköy'de kaybolan 3 kızdan sevindiren haber
İstanbul Hadımköy'de kaybolan 3 kız bulundu. Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) bulundu. Kızların Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği'nde ailelerine teslim edileceği öğrenildi.
09 Ağustos 2021, Pazartesi 23:03 Son Güncelleme:
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Hadımköy'de kayıp 3 kız çocuğu bulundu. Dün gece saatlerinde kaybolan çocukları bulmak için arama çalışması başlatılmıştı.
Yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kaybolan küçük kız çocuklarının polis ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.
İSTANBUL (DHA)
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