Hadımköy'de kayıp 3 kız çocuğu bulundu. Dün gece saatlerinde kaybolan çocukları bulmak için arama çalışması başlatılmıştı.

Yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kaybolan küçük kız çocuklarının polis ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.

İSTANBUL (DHA)















