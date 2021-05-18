Son dakika: Haftalık vaka haritası açıklandı

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.

EN ÇOK VAKA OLAN İLLER

Erzurum: 192,28

İstanbul: 184,78

Rize: 167:27

Bilecik: 156,37

Bolu: 155,30















