Türkiye Son dakika: Haftalık vaka haritası açıklandı! İşte il il son durum

Son dakika: Haftalık vaka haritası açıklandı! İşte il il son durum

Türkiye

Son dakika: Haftalık vaka haritası açıklandı! İşte il il son durum

Son dakika haberine göre, yeni haftalık vaka haritası belli oldu.

13 Temmuz 2021, Salı 18:44 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara’da 59,10, İstanbul’da 56,75, İzmir’de 22,16 oldu.

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olurken, en az vaka Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun.


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