Türkiye Son dakika! Haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı! İstanbul'da durum vahim

Son dakika! Haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı! İstanbul'da durum vahim

Türkiye

Son dakika! Haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı! İstanbul'da durum vahim

Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 251,12, Ankara’da 107,99 İzmir’de 111,41 oldu.

20 Mart 2021, Cumartesi 21:56 Son Güncelleme:
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 13- 19 Mart arasındaki ’İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, "İllerimizde haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün" notu ile paylaştığı haritaya göre, 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü il Samsun oldu. İstanbul’da 100 bin kişide vaka sayısı 251,12, Ankara’da 107,99, İzmir’de 11,41 olarak görüldü.


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