Türkiye Son dakika: Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Son dakika: Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Türkiye

Son dakika: Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Eylül 2021, Perşembe 02:23 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması, 27 Eylül'de yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

AA

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