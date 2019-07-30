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Son dakika! Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari merkez kırsalındaki operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

30 Temmuz 2019, Salı 11:27 Son Güncelleme:
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Son dakika! Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yerildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında bugün, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü´nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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