Son dakika! Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Hakkari merkez kırsalındaki operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yerildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında bugün, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü´nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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