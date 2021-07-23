Son dakika... Hakkari'de ele geçirildi! Tam 449 kilo
Son dakika haberine göre, Hakkari'de 449 kg eroin ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından açıklama yaptı.
23 Temmuz 2021, Cuma 23:12 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Hakkari'de, Emniyetimiz ve Jandarmamız; TOPLAM 449 kg EROİN YAKALADI. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan Polisimiz, Jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1418660684016111616
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