Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Hakkari'de, Emniyetimiz ve Jandarmamız; TOPLAM 449 kg EROİN YAKALADI. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan Polisimiz, Jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.











